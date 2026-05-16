В Красноярском крае несостоявшаяся наркосбытчица лишилась машины и сядет в тюрьму

В Красноярском крае суд признал 38-летнюю жительницу Иланского виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в составе организованной группы.
Полицейские установили, что в преддверии Нового года женщина приехала на своем автомобиле в Канск, чтобы сделать закладки. Оперативники задержали гостью в зарельсовой части города, где она успела оборудовать 10 тайников. Во время досмотра у нее изъяли 5 подготовленных к сбросу свертков с порошком, еще 10 обнаружили в машине.
Экспертиза установила, что содержимым всех свертков являлся метадон общим весом около 7 граммов. По словам злоумышленницы, она хотела получить быстрый заработок перед праздниками, так как испытывала финансовые трудности.
«По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К реальному отбыванию наказания женщина приступит, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Кроме этого, у осужденной конфискован и обращен в собственность государства отечественный автомобиль. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в ГУ МВД.
