Челябинскую область признали одним из самых чистых регионов России

По данным организаторов акции из Всероссийского экологического движения «Экосистема», ключевыми критериями для оценки субъектов стали общая вовлеченность граждан и количество очищенных локаций. В Челябинской области на уборку улиц, парков и скверов вышли 57 618 добровольцев. Общими усилиями активисты сумели оперативно привести в порядок 512 различных природных и городских территорий.
По суммарным показателям активности Челябинская область уверенно обогнала Оренбургскую, Московскую области и Алтайский край. Опередить челябинцев в турнирной таблице смогла только Ростовская область, занявшая первую строчку. Всего в масштабной экологической акции, которая проходила по всей стране с 18 апреля по 3 мая, приняли участие около одного миллиона граждан.
— В этом году акция «Мы за чистоту» показала практически двукратный рост по количеству участников, — прокомментировал председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. — Это показатель активности наших граждан, для которых апрельские и майские субботники становятся традиционными.
Масштабная весенняя уборка во всех субъектах страны была официально посвящена Году единства народов России. Данный проект реализуется в рамках программы общественной поддержки национального проекта «Экологическое благополучие».
О других экологических новостях. В Челябинской области стартовала большая благотворительная акция «ЭкоДобро». Проект помогает решать сразу две важные задачи: защищать природу и собирать деньги на лечение тяжелобольных детей. Инициатива объединила сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, а также их семьи, которые начали массово сдавать пластиковые крышечки и старые батарейки.