Случайное пополнение мобильного счета может обернуться судебным иском

Использование неожиданно поступивших на мобильный номер денежных средств несет в себе серьезные юридические риски.
Как сообщила ТАСС Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка», такие транзакции могут стать поводом для судебного разбирательства. Даже если отправитель не просит вернуть деньги немедленно, он может инициировать процесс возврата через суд спустя значительное время.
Причиной внезапного увеличения баланса не всегда выступают преступные действия мошенников. Эксперт пояснила, что это может быть банальная опечатка при наборе номера или сработавший автоплатеж за старый номер, который уже принадлежит другому человеку. В любом случае, распоряжаться чужими финансами опасно, так как отправитель вправе потребовать их возвращения в любой момент.
Особую угрозу представляет срок исковой давности по подобным имущественным спорам, который составляет три года. По словам эксперта, человек может столкнуться с неожиданными требованиями спустя долгое время, когда ему придется возместить не только основную сумму пополнения, но и компенсировать моральный ущерб, а также оплатить судебные издержки.
Для безопасного решения данной проблемы специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к своему сотовому оператору. Современные компании предоставляют механизмы для возврата ошибочных платежей, что позволяет урегулировать ситуацию без прямого взаимодействия с получателем. Если сумма перевода окажется значительной, для проведения процедуры может потребоваться личный визит в офис компании.
