Белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных Лукашенко

В Беларуси запускают телепрограмму о проверке жалоб из соцсетей, адресованных президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил телеканал «Первый информационный».
В новой программе «В понедельник дойдет до Лукашенко» героями станут авторы роликов, которые взорвали социальные сети.
— Жалобы, проблемы, обиды, бытовуха и рабочие истории, набравшие миллионы просмотров. Наши журналисты выезжают на место, проверяют факты и задают главный вопрос: это реальный крик о помощи или просто желание хайпануть? — говорят авторы проекта.
Появление новой программы прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая подчеркнула, что проект позволит детально разобраться в каждой ситуации.
— Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать. Президент всем сказал — пишите. Мы можем повторить — пишите, но пишите правду, — отметила Эйсмонт.
Ранее Александр Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.
А еще белорусский лидер сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик».
И мы рассказывали, что в Борисове шестилетний мальчик записал обращение к президенту Александру Лукашенко.