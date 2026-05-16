Белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных Лукашенко

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запускают телепрограмму о проверке жалоб из соцсетей, адресованных президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил телеканал «Первый информационный».

В новой программе «В понедельник дойдет до Лукашенко» героями станут авторы роликов, которые взорвали социальные сети.

— Жалобы, проблемы, обиды, бытовуха и рабочие истории, набравшие миллионы просмотров. Наши журналисты выезжают на место, проверяют факты и задают главный вопрос: это реальный крик о помощи или просто желание хайпануть? — говорят авторы проекта.

Появление новой программы прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая подчеркнула, что проект позволит детально разобраться в каждой ситуации.

— Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать. Президент всем сказал — пишите. Мы можем повторить — пишите, но пишите правду, — отметила Эйсмонт.

Ранее Александр Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.

А еще белорусский лидер сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик».

И мы рассказывали, что в Борисове шестилетний мальчик записал обращение к президенту Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше