Мошенники перед ЕГЭ предлагают школьникам якобы зарегистрироваться на экзамен

Мошенники начали звонить выпускникам и их родителям от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

По данным ведомства, злоумышленники под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить коды из СМС или убедить перейти по подозрительным ссылкам. Таким образом они могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не запрашивают подтверждения данных по телефону. Граждан призвали внимательно относиться к подобным звонкам и сообщениям.

В случае подозрительного обращения россиянам рекомендовали сразу прекратить разговор, связаться со своей школой или официальной горячей линией и при необходимости обратиться в правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026. Участники экзамена, помимо обязательных вещей (черная ручка и паспорт), могут взять с собой лекарства, перекус, бутылку воды и специальные техсредства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).