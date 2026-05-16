Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе применения беспилотников 16 мая

Светлана Камбулова предупредила таганрожцев об угрозе атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром субботы, 16 мая, глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей об угрозе применения противником БПЛА. Об этом она сообщила в своем канале в МАХ.

Мэр напомнила основные правила безопасности.

— Нужно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Если вы на улице или в транспорте — остановитесь, покиньте машину или автобус и зайдите в ближайшее здание, — проинструктировала глава приморского города.

Категорически запрещено: снимать дроны на фото или видео, пытаться сбить их подручными средствами, пользоваться рядом с ними радиоаппаратурой, телефонами или GPS.

— Если БПЛА упал, не трогайте его, не вскрывайте и не передвигайте. К дрону может быть прикреплено взрывное устройство.

Также нельзя снимать место падения и выкладывать кадры в соцсети.

— При обнаружении беспилотника сохраняйте спокойствие, обеспечьте свою безопасность и сообщите в полицию или по номеру 112. Назовите свои данные, место и ориентиры, а также расскажите о поведении дрона.

Телефон экстренных служб — 112. Жителей просят быть осторожными и не паниковать.

Напомним, в ночь на пятницу, 15 мая, Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. За ночь силами ПВО было уничтожено свыше 40 дронов над самим приморским городом и еще над 11 районами Дона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше