В Волгоградской области предпринимателей избавят от налогов

Законопроект, устанавливающий налоговые каникулы для предпринимателей, разработал комитет экономики Волгоградской области. Действовать они будут с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Нулевую ставку предлагается назначить волгоградцам, работающим по упрощенной системе налогообложения, которые зарегистрировались в качестве ИП в текущем году.
В перечне видов экономической деятельности, при которых предприниматели имеют право на фискальные каникулы — сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и безалкогольных напитков, текстильных изделий и одежды, металлургическое производство, выпуск компьютеров, клининг, строительные и другие работы. Всего в перечне более 70 видов деятельности.
