Инфляция в регионе выше, чем в среднем по России: почему так и что с ключевой ставкой

Участвовали более 200 человек — представители бизнеса, органов власти, финансового сектора, академического сообщества и муниципалитетов.
Заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров напомнил, что на последнем заседании ключевую ставку снизили в восьмой раз подряд. Сейчас она составляет 14,5% годовых. По его словам, динамика инфляции укладывается в прогнозы, спрос и предложение в экономике почти сбалансированы. Люди продолжают много копить, а кредитная активность остаётся сдержанной.
По итогам марта годовая инфляция в регионе составила 7,1%. В целом по России — 5,9%. Управляющий Отделением Банка России по Калининградской области Евгений Малый назвал три причины.
Эксклавное положение региона повышает издержки на доставку товаров. Сказывается и туристическая привлекательность — высокий спрос со стороны гостей на ряд услуг. При этом важно: до мартовского небольшого ускорения годовая инфляция в области снижалась шесть месяцев подряд.
Предприниматель Александр Чуев рассказал о спросе, влиянии турпотока. Ему удалось повысить эффективность: в 2025 году выручка выросла, а средний чек снизился. С апреля он уменьшил цены на часть продукции.
Президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз (представляет интересы региональных перевозчиков) описал особенности логистики и острые проблемы отрасли.
Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Юлия Юрьева предупредила: безадресное льготное финансирование несёт риски для всей экономики. Объём таких программ нужно ограничивать, чтобы не ломать рыночные механизмы.
Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский сообщил, что налоговые доходы консолидированного бюджета в 2025 году заметно выросли. Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Егор Корнаухов добавил: инвестиции растут, к 2030 году планируют реализовать более 100 проектов.
Средняя ключевая ставка в 2026 году, по прогнозу регулятора, составит 14,0−14,5%. В 2027 году — 8,0−10,0%. Годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в этом году и будет около 4% в следующем.
На площадке БФУ им. Канта впервые провели семинар для преподавателей вузов (около 30 человек). Студентам Западного филиала РАНХиГС устроили деловую игру «МониторингProДКП». Отдельно встретились с ректором БФУ Максимом Деминым — обсуждали дальнейшее сотрудничество по вопросам денежно-кредитной политики.
Представители Банка России также посетили предприятия, которые производят автотранспортные средства и электрооборудование. В прямом диалоге обсуждали ведение бизнеса, кредитование и инвестиционные планы.
«Такие встречи позволяют нам увидеть реальную ситуацию на местах, а бизнесу — получить информацию для принятия управленческих решений. Открытый диалог — основа доверия и предсказуемости», — резюмировал Вадим Пивоваров.