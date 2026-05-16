Инфляция в регионе выше, чем в среднем по России: почему так и что с ключевой ставкой

Заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров напомнил, что на последнем заседании ключевую ставку снизили в восьмой раз подряд. Сейчас она составляет 14,5% годовых. По его словам, динамика инфляции укладывается в прогнозы, спрос и предложение в экономике почти сбалансированы. Люди продолжают много копить, а кредитная активность остаётся сдержанной.