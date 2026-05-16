Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в регионе выше, чем в среднем по России: почему так и что с ключевой ставкой

В Калининграде прошла VI ежегодная коммуникационная сессия Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

Источник: ИА Прибыль Ru

Участвовали более 200 человек — представители бизнеса, органов власти, финансового сектора, академического сообщества и муниципалитетов.

Заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров напомнил, что на последнем заседании ключевую ставку снизили в восьмой раз подряд. Сейчас она составляет 14,5% годовых. По его словам, динамика инфляции укладывается в прогнозы, спрос и предложение в экономике почти сбалансированы. Люди продолжают много копить, а кредитная активность остаётся сдержанной.

По итогам марта годовая инфляция в регионе составила 7,1%. В целом по России — 5,9%. Управляющий Отделением Банка России по Калининградской области Евгений Малый назвал три причины.

Эксклавное положение региона повышает издержки на доставку товаров. Сказывается и туристическая привлекательность — высокий спрос со стороны гостей на ряд услуг. При этом важно: до мартовского небольшого ускорения годовая инфляция в области снижалась шесть месяцев подряд.

Предприниматель Александр Чуев рассказал о спросе, влиянии турпотока. Ему удалось повысить эффективность: в 2025 году выручка выросла, а средний чек снизился. С апреля он уменьшил цены на часть продукции.

Президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз (представляет интересы региональных перевозчиков) описал особенности логистики и острые проблемы отрасли.

Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Юлия Юрьева предупредила: безадресное льготное финансирование несёт риски для всей экономики. Объём таких программ нужно ограничивать, чтобы не ломать рыночные механизмы.

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский сообщил, что налоговые доходы консолидированного бюджета в 2025 году заметно выросли. Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Егор Корнаухов добавил: инвестиции растут, к 2030 году планируют реализовать более 100 проектов.

Средняя ключевая ставка в 2026 году, по прогнозу регулятора, составит 14,0−14,5%. В 2027 году — 8,0−10,0%. Годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в этом году и будет около 4% в следующем.

На площадке БФУ им. Канта впервые провели семинар для преподавателей вузов (около 30 человек). Студентам Западного филиала РАНХиГС устроили деловую игру «МониторингProДКП». Отдельно встретились с ректором БФУ Максимом Деминым — обсуждали дальнейшее сотрудничество по вопросам денежно-кредитной политики.

Представители Банка России также посетили предприятия, которые производят автотранспортные средства и электрооборудование. В прямом диалоге обсуждали ведение бизнеса, кредитование и инвестиционные планы.

«Такие встречи позволяют нам увидеть реальную ситуацию на местах, а бизнесу — получить информацию для принятия управленческих решений. Открытый диалог — основа доверия и предсказуемости», — резюмировал Вадим Пивоваров.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше