Тарифы, ЖКХ и ЕГЭ: Депутаты Госдумы от КПРФ провели встречу в Калининграде

Главной темой обсуждения стал резкий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сергей Обухов назвал планируемое повышение «прямым ударом по людям».
«Средняя пенсия сегодня составляет около 25 тысяч рублей. Из них 7−8 тысяч уходит на оплату ЖКХ. Что остаётся на еду и лекарства? При этом Минэкономразвития закладывает рост тарифов до 30 процентов», — подчеркнул секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.
По его словам, предложения КПРФ весьма конструктивны: расходы семьи на коммунальные услуги не должны превышать 10% от совокупного дохода. Партия также требует ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов и отменить пени за просрочку платежей.
Не менее остро Обухов высказался по вопросам образования. Он заявил, что ЕГЭ должен перестать быть единственной формой итоговой аттестации, и школьники должны получить право выбора между ЕГЭ и традиционными экзаменами.
«Образование — это не лотерея. У человека должно быть право выбора», — сказал депутат Госдумы. В свою очередь, партия предлагает повысить стипендии студентам до 15−20 тысяч рублей, освободить бюджетников от платы за общежития и увеличить финансирования образования до 7% ВВП.
Серьёзное внимание было уделено проблеме закредитованности населения. Обухов отметил, что для миллионов россиян выплаты по кредитам съедают больше половины дохода. Коммунисты предлагают запретить деятельность коллекторов, ликвидировать микрофинансовые организации и провести кредитную амнистию.
Говоря о жилищной политике, Сергей Обухов заявил, что при высоких темпах строительства жильё остаётся недоступным для большинства жителей региона.
«Квартиры строятся, но не для простого человека. Ипотека под 20% на 30 лет — это не решение, а долговая кабала», — отметил он, сообщив, что КПРФ предлагает беспроцентные жилищные займы, бесплатное жильё для многодетных семей и выделение бесплатных земельных участков под жилищные кооперативы.
В свою очередь депутат Госдумы Ольга Алимова подробно остановилась на специфике Калининградской области как анклава. Она напомнила, что после 2022 года здесь особенно остро проявились проблемы с логистикой, ростом цен и транспортной доступностью. Депутат также указала на острый дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах — в частности, на улицах Невского и Арсенальной, где активно возводится жильё, но нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник.
Жители региона подняли экологические проблемы, и в частности их беспокойство вызывает микрорайон имени Космодемьянского и посёлок Прегольский, где рядом с жилыми домами работают предприятия, создающие вредные выбросы и сильные запахи. Общественники пожаловались на формальный подход проверяющих органов. Также была поднята тема недавних изменений в законодательстве о защите зелёных насаждений. Общественники выразили опасения, что новые нормы позволят ускорить вырубку зелёных зон под застройку при минимальной ответственности девелоперов.
Максим Буланов отметил, что фракция КПРФ в Законодательном собрании Калининградской области продолжит поднимать вопросы тарифов ЖКХ, социальной инфраструктуры, экологии и доступности жилья, добавив, что «люди устали выживать и хотят нормальной жизни, доступного жилья и справедливых тарифов».
Обухов и Алимова подтвердили, что депутаты КПРФ намерены продолжить работу по подготовке законодательных инициатив в защиту интересов граждан как на федеральном, так и на региональном уровне.