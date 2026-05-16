Тарифы, ЖКХ и ЕГЭ: Депутаты Госдумы от КПРФ провели встречу в Калининграде

В свою очередь депутат Госдумы Ольга Алимова подробно остановилась на специфике Калининградской области как анклава. Она напомнила, что после 2022 года здесь особенно остро проявились проблемы с логистикой, ростом цен и транспортной доступностью. Депутат также указала на острый дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах — в частности, на улицах Невского и Арсенальной, где активно возводится жильё, но нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник.