Двух сотрудников калининградской ТЭЦ-2 будут судить за взрыв, в котором погибли три человека

Калининграде. На скамье подсудимых окажутся бывший заместитель начальника котлотурбинного цеха и мастер по ремонту оборудования. Им вменяют часть 3 статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Трагедия случилась днём 17 октября 2022 года. На ТЭЦ-2 проводили текущий ремонт фильтр-сепаратора в помещении блочного пункта подготовки газа. По версии следствия, заместитель начальника цеха оформил наряд-допуск, который не содержал всех мер, обеспечивающих безопасность работ. Мастер по ремонту, в свою очередь, приступил к работам, не выполнив необходимые меры безопасности.
В результате произошёл резкий выброс газа, затем взрыв и пожар. 55-летний сотрудник погиб на месте. Двое слесарей — 45 и 66 лет — скончались позже в больнице.
Следователи допросили более 50 свидетелей, провели свыше десяти судебных экспертиз (включая технические и медицинские). Сбор доказательств завершён, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.