Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух сотрудников калининградской ТЭЦ-2 будут судить за взрыв, в котором погибли три человека

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве на филиале «Калининградская ТЭЦ-2» в.

Источник: ИА Прибыль Ru

Калининграде. На скамье подсудимых окажутся бывший заместитель начальника котлотурбинного цеха и мастер по ремонту оборудования. Им вменяют часть 3 статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трагедия случилась днём 17 октября 2022 года. На ТЭЦ-2 проводили текущий ремонт фильтр-сепаратора в помещении блочного пункта подготовки газа. По версии следствия, заместитель начальника цеха оформил наряд-допуск, который не содержал всех мер, обеспечивающих безопасность работ. Мастер по ремонту, в свою очередь, приступил к работам, не выполнив необходимые меры безопасности.

В результате произошёл резкий выброс газа, затем взрыв и пожар. 55-летний сотрудник погиб на месте. Двое слесарей — 45 и 66 лет — скончались позже в больнице.

Следователи допросили более 50 свидетелей, провели свыше десяти судебных экспертиз (включая технические и медицинские). Сбор доказательств завершён, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше