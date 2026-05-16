Приставы заставили строительную фирму отдать 7 млн рублей за купленную землю

В Калининграде судебные приставы Ленинградского района помогли компании по.

Источник: ИА Прибыль Ru

продаже недвижимости получить деньги за проданный, но не оплаченный земельный участок.

Строительная фирма купила участок площадью 13 тысяч квадратных метров за 13,5 млн рублей. Но заплатила не полностью. Продавец три года безуспешно пытался вернуть деньги. В итоге обратился в суд. Суд обязал покупателя доплатить 6 млн рублей, а также пени и судебные расходы — всего 7 млн рублей.

Добровольно строительная фирма платить не стала. Тогда в отделении судебных приставов Ленинградского района города Калининграда возбудили исполнительное производство. В качестве ограничительных мер арестовали счета компании и запретили регистрационные действия с принадлежащими ей 92 объектами недвижимости.

Меры подействовали. В течение срока, отведённого на добровольное погашение долга, все 7 млн рублей поступили на депозитный счёт отделения.

Многолетний спор завершён. Деньги перечислят продавцу.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше