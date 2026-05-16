Приставы заставили строительную фирму отдать 7 млн рублей за купленную землю

продаже недвижимости получить деньги за проданный, но не оплаченный земельный участок.
Строительная фирма купила участок площадью 13 тысяч квадратных метров за 13,5 млн рублей. Но заплатила не полностью. Продавец три года безуспешно пытался вернуть деньги. В итоге обратился в суд. Суд обязал покупателя доплатить 6 млн рублей, а также пени и судебные расходы — всего 7 млн рублей.
Добровольно строительная фирма платить не стала. Тогда в отделении судебных приставов Ленинградского района города Калининграда возбудили исполнительное производство. В качестве ограничительных мер арестовали счета компании и запретили регистрационные действия с принадлежащими ей 92 объектами недвижимости.
Меры подействовали. В течение срока, отведённого на добровольное погашение долга, все 7 млн рублей поступили на депозитный счёт отделения.
Многолетний спор завершён. Деньги перечислят продавцу.