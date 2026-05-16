В Омске изменится расписание работы дачных автобусов

Начиная с понедельника, 18 мая, дачные автобусы будут курсировать четыре раза в неделю. Этот график будет действовать до конца летнего сезона — сообщил мэр Сергей Шелест в своих социальных сетях.
Автобусы будут ездить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.
Актуальное расписание движения садовых маршрутов уже доступно для ознакомления. Скачать его можно по указанной ссылке.
Дополнительную информацию о графиках и интервалах движения можно получить по телефону 90−12−12 или на официальном сайте АО «Пассажирсервис».