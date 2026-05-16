Хабаровский край обеспечен запасами полезных ископаемых на 100 лет

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, на 31 декабря 2025 года на балансе региона числилось 500 месторождений ОПИ. Здесь добывают 35 видов полезных ископаемых, включая строительный камень, песок, песчано-гравийную смесь, глину, суглинки, известняк и торф. В ведомстве уточнили, что на конец 2025 года в регионе действовало 652 лицензии на добычу ОПИ. 372 из них выданы на геологическое изучение, разведку и добычу твердых полезных ископаемых, 280 — на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод.