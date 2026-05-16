Хабаровский край обеспечен запасами полезных ископаемых на 100 лет

Общий объем запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) Хабаровского края превышает 1,6 миллиарда кубических метров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, на 31 декабря 2025 года на балансе региона числилось 500 месторождений ОПИ. Здесь добывают 35 видов полезных ископаемых, включая строительный камень, песок, песчано-гравийную смесь, глину, суглинки, известняк и торф. В ведомстве уточнили, что на конец 2025 года в регионе действовало 652 лицензии на добычу ОПИ. 372 из них выданы на геологическое изучение, разведку и добычу твердых полезных ископаемых, 280 — на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод.
Правительство Хабаровского края координирует работу отрасли и контролирует выполнение лицензионных обязательств. Горнодобывающая отрасль активно участвует в социально-экономическом развитии региона. Инвестиции занятых в данной сфере предприятий за 2020−2025 годы превысили 4 миллиарда рублей, из них более 1 миллиарда переведены в прошлом году. Основные направления социального партнерства — благоустройство и развитие инфраструктуры территорий ведения добычи, реализация медицинских, культурных и образовательных проектов, поддержка массового спорта и инициатив граждан.
За прошлый год в консолидированный бюджет края от предприятий, добывающих ОПИ, поступило платежей за пользование недрами на сумму 61,5 миллиона рублей. Общий объем налоговых поступлений на добычу полезных ископаемых составил около 305 миллионов рублей. В профильном ведомстве также отметили, что в 2025 году добывающие предприятия активно участвовали в сохранении культурного наследия, улучшении качества жизни коренных малочисленных народов Севера и оказывали финансовую поддержку участникам СВО.
