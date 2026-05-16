Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске во время съемки исчез рюкзак с техникой на 87 тысяч рублей

Женщина заметила оставленную без присмотра сумку и унесла её.

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о краже фототехники у индивидуального предпринимателя, который занимался видеосъемкой рекламного ролика, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл в конце февраля на улице Лейтенанта Орлова. Во время уличной съемки оператор на время оставил рюкзак с оборудованием у магазина. Этим воспользовалась прохожая.

По данным следствия, 39-летняя жительница Индустриального района заметила оставленный без присмотра рюкзак и забрала его. Внутри находились фотообъектив, микрофоны, аккумуляторы и карты памяти. Общий ущерб оценён в 87 тысяч рублей.

Позже женщина спрятала оборудование в подъезде жилого дома, планируя его продать. Однако полицейские установили её личность и задержали. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков.

В ходе расследования обвиняемая признала вину. Похищенную фототехнику изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело по статье о краже направлено в суд. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. До суда женщина находится под подпиской о невыезде.