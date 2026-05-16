В Хабаровске во время съемки исчез рюкзак с техникой на 87 тысяч рублей

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о краже фототехники у индивидуального предпринимателя, который занимался видеосъемкой рекламного ролика, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в конце февраля на улице Лейтенанта Орлова. Во время уличной съемки оператор на время оставил рюкзак с оборудованием у магазина. Этим воспользовалась прохожая.
По данным следствия, 39-летняя жительница Индустриального района заметила оставленный без присмотра рюкзак и забрала его. Внутри находились фотообъектив, микрофоны, аккумуляторы и карты памяти. Общий ущерб оценён в 87 тысяч рублей.
Позже женщина спрятала оборудование в подъезде жилого дома, планируя его продать. Однако полицейские установили её личность и задержали. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков.
В ходе расследования обвиняемая признала вину. Похищенную фототехнику изъяли и вернули владельцу.
Уголовное дело по статье о краже направлено в суд. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. До суда женщина находится под подпиской о невыезде.