Депутаты ЗС Иркутской области высадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

Александр Ведерников вместе с Игорем Кобзевым высадили молодые сосны, подчеркнув личным участием важность сохранения исторической памяти и заботы об экологическом будущем региона. Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и объединяет сразу несколько важных направлений — экологическое просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Ее главная цель — увековечить память о погибших защитниках Отечества, создавая живые памятники в их честь. По информации организаторов, за шесть лет в Иркутской области высажено более 350 тысяч деревьев.