Депутаты ЗС Иркутской области высадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

IrkutskMedia, 16 мая. В рамках Международной акции «Сад памяти» (18+) сегодня высадили 19 тысяч сосен на территории Иркутского лесничества. Участие в мероприятии принял председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, вице-спикер Виталий Перетолчин, депутаты Елена Крыжановская, Сергей Гомбоев, Дмитрий Мясников, депутаты Молодежного парламента, представители областного правительства, министерств, общественных организаций, высших учебных заведений, регионального отделения Народного фронта по Иркутской области, участники специальной военной операции, волонтеры и жители региона.
Александр Ведерников вместе с Игорем Кобзевым высадили молодые сосны, подчеркнув личным участием важность сохранения исторической памяти и заботы об экологическом будущем региона. Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и объединяет сразу несколько важных направлений — экологическое просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Ее главная цель — увековечить память о погибших защитниках Отечества, создавая живые памятники в их честь. По информации организаторов, за шесть лет в Иркутской области высажено более 350 тысяч деревьев.
Александр Ведерников отметил, что «Сад памяти» с каждым годом находит отклик в сердцах все большего числа людей. «Сажая деревья, мы сохраняем память о погибших защитниках Отечества. Это особый символ — память, воплощенная не в камне или бронзе, а в живой природе. Сохраняя прошлое, мы одновременно заботимся о будущем, об экологическом благополучии региона и здоровье людей», — подчеркнул он.
Особую атмосферу мероприятию, по словам организаторов, придает участие молодежи — студентов и волонтеров, которые вместе со старшим поколением высаживали деревья плечом к плечу. Именно в таких совместных делах формируется чувство сопричастности к судьбе своей страны, уважение к ее истории и ответственность за ее будущее.
Международная акция «Сад памяти» остается одним из самых масштабных проектов, объединяющих сохранение исторической памяти и заботу об окружающей среде. Спикер ЗС подчеркнул, что она способствует укреплению связи поколений и объединяет людей вокруг общего благородного дела.