В Перми концентрация пыльцы берёзы снизилась до безопасного уровня

Содержание пыльцы берёзы, клёна и сосны опустилось до безопасных уровней. Об этом говорят итоги мониторинга, организованного ПГНИУ. На крыше самого высокого корпуса вуза установлен пыльцеуловитель. Через него проходят пробы воздуха в объёме, равном объёму лёгких взрослого человека. На специальных плёнках задерживаются пыльцевые зёрна, их количество анализируется учёными. Ведётся мониторинг пыльцы пятнадцати видов аллергенных деревьев и трав.