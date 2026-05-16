В Перми концентрация пыльцы берёзы снизилась до безопасного уровня

Данные мониторинга пермского университета фиксируют снижение показателей.

Концентрация пыльцы деревьев в воздухе на территории столицы Прикамья по данным Пермского государственного национального исследовательского университета стала ниже.

Содержание пыльцы берёзы, клёна и сосны опустилось до безопасных уровней. Об этом говорят итоги мониторинга, организованного ПГНИУ. На крыше самого высокого корпуса вуза установлен пыльцеуловитель. Через него проходят пробы воздуха в объёме, равном объёму лёгких взрослого человека. На специальных плёнках задерживаются пыльцевые зёрна, их количество анализируется учёными. Ведётся мониторинг пыльцы пятнадцати видов аллергенных деревьев и трав.

«В мае основное количество пыльцевых зёрен дают ольха, берёза, клён американский. Летом, с июня по август, источниками пыльцы становятся злаки, полынь, крапива, щавель, подорожник», — рассказала доктор биологических наук Лариса Новосёлова.

По её словам, распространённость сезонных аллергий может достигать 40% в популяции. В городе загрязнённый воздух усиливает аллергические реакции.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Пермском крае объявили войну американскому клёну.