В Хабаровском крае готовится к открытию фиджитал-центр

Первый в Хабаровском крае фиджитал-центр готовится к открытию. Его построили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Площадка нового поколения объединит виртуальный и реальный спорт. Она находится на территории арены «Ерофей» в Хабаровске. Внутри центра разместят три игровые зоны: компьютерный зал на 20 игровых мест, площадку с игровыми консолями и VR-пространство. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная и фудкорт.
На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. Дополнительно объект оснащен «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением и Wi-Fi. Для посетителей также предусмотрены музыкальное сопровождение и возможность зарядки мобильных устройств.
Специалисты уже завершают настройку оборудования и цифровой инфраструктуры центра. Для этого в Хабаровск пригласили официального представителя российского разработчика специализированного программного обеспечения «Мой фиджитал», который является партнером Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.