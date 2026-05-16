В центре Челябинска на три дня закрыли оживлённый перекрёсток

В Челябинске частично ограничили движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Ограничения ввели с 22:00 15 мая до 22:00 18 мая из-за аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях, сообщили в мэрии города.
По данным администрации, движение изменят в районе дома № 52 по улице Сони Кривой. При движении по улице Сони Кривой в сторону Лесопарковой проехать прямо через перекресток будет нельзя — автомобили смогут повернуть только направо или налево. В обратном направлении, от Лесопарковой к улице Энгельса, ограничений не предусмотрено.
На улице Энтузиастов в сторону проспекта Ленина ограничат движение по крайней левой полосе. В направлении улицы Худякова транспорт пустят по встречной полосе по временной схеме.
Работы проводит АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и обращать внимание на временные дорожные знаки.