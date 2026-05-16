Адвокат Чанышев: Певица Линда может стать подозреваемой в деле о мошенничестве

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) может получить статус подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на песни продюсера Максима Фадеева. Об этом сообщил адвокат Тимур Чанышев.
По его словам, сейчас основным обвиняемым по делу является директор артистки Михаил Кувшинов. Чанышев отметил, что статус Линды может измениться, если следствие получит доказательства ее возможной причастности или показания других фигурантов.
Адвокат также заявил, что важную роль в расследовании может сыграть экспертиза подписей Максима Фадеева на старых договорах. В случае подтверждения подделки следствие может предъявить певице обвинение и избрать меру пресечения.
Чанышев назвал уголовное дело продолжением давнего спора вокруг прав на музыкальный каталог, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что продюсера Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест, а саму певицу допросили в качестве свидетеля.
Разбирательства касаются присвоения авторских прав на песни «Ворона» и «Песни тибетских лам». Линда разругалась с Фадеевым, после чего он мог написать на нее заявление.