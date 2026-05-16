Речная навигация стартовала в Комсомольске-на-Амуре

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, на ключевые маршруты в Пивань и Нижние Халбы вышел теплоход ОМ-8. Перед стартом навигации команда отремонтировала, покрасила и провела техническое обслуживание судна. Стоимость билетов осталась на уровне прошлого года: от 80 до 1 086 рублей для взрослых и от 40 до 543 рублей для детей. Напомним, в Хабаровске речная навигация открылась с 1 мая. Здесь теплоходы вышли на рейсы «Речной вокзал — Новокаменка», «Речной вокзал — Берёзка — Парус» и «Речной вокзал — Победа».