Речная навигация стартовала в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности на маршруты вышел теплоход ОМ-8.

Источник: Комсомольская правда

15 мая 2026 года в Комсомольске-на-Амуре официально начался сезон речной навигации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, на ключевые маршруты в Пивань и Нижние Халбы вышел теплоход ОМ-8. Перед стартом навигации команда отремонтировала, покрасила и провела техническое обслуживание судна. Стоимость билетов осталась на уровне прошлого года: от 80 до 1 086 рублей для взрослых и от 40 до 543 рублей для детей. Напомним, в Хабаровске речная навигация открылась с 1 мая. Здесь теплоходы вышли на рейсы «Речной вокзал — Новокаменка», «Речной вокзал — Берёзка — Парус» и «Речной вокзал — Победа».

Всего по Амуру в этом году будут выполняться перевозки по 14 маршрутам, 6 из которых — краевые. Пассажиров просят следить за расписанием, так как возможны изменения в зависимости от гидрологической обстановки и погодных условий. Организацией перевозок занимаются муниципальные и краевые власти в сотрудничестве с транспортными предприятиями.

