На Ставрополье заложили 34 гектара новых лесов

Новый лес высажен в Ставропольском крае на площади 34 га, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Специалисты лесхозов высадили деревья в Ипатовском, Курском, Степновском, Предгорном, Арзгирском, Левокумском округах и Кисловодске. Например, в районе поселка Подкумок в Предгорном округе укоренили 8,5 га соснового леса. А в окрестностях Кисловодска высадили клен на площади 4,5 га.
«Для лесовосстановления выбраны клен, сосна крымская, акация белая, джузгун. Эти культуры выращивают в наших питомниках, и они восприимчивы к засушливым условиям края. Следующий этап — обеспечение ухода за растениями, чтобы все сеянцы прижились и пошли в рост», — сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.