«Был непростой период»: актер Козловский высказался о своей отмене в России

Актер Данила Козловский высказался о длительном перерыве в карьере и возвращении к новым проектам. Актер признался, что в последние годы ему пришлось отказаться от части работы и взять паузу из-за критики.
По словам Козловского, это время помогло ему переосмыслить многие вещи, заняться новыми идеями и подготовиться к возвращению на сцену и в кино.
— У меня был непростой период в последние несколько лет. Но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться. Поэтому возникли спектакли «Фрэнк», «Чекап», кино, которое я снял в Англии. Все остальные проекты писались и разрабатывались именно в эти годы в надежде на будущее. И многие из них мы, я надеюсь, реализуем, — сказал Козловский.
Он также отметил, что, вопреки слухам, продолжал жить в Москве и Санкт-Петербурге, а за границу ездил только к дочери. Сейчас актер вновь активно работает в театре и кино. В ближайшие месяцы Козловский вернется на сцену, передают «Ведомости».
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Козловского в дискредитации ВС РФ, а актер обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. В инстанции удовлетворили ходатайство, посчитав доводы главы ФПБК недостаточными. Бородин настаивал на том, что Козловский покинул Россию после начала СВО, и обвинял его в том, что актер якобы высказывается против спецоперации.