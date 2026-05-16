В Екатеринбурге продолжается ремонт Малышевского моста

Подрядчик завершил укладку асфальта и перешел к основному этапу ремонта.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжается ремонт Малышевского моста. После укладки нового асфальтобетонного покрытия подрядчик приступил к устройству деформационных швов.

Работы на одной стороне моста планируют завершить в течение месяца. Затем аналогичный ремонт начнется на второй полосе. Полностью закончить ремонт подрядчик рассчитывает в начале июля — раньше первоначального срока.

В МКУ «Городское благоустройство» уточнили, что ремонт моста на улице Малышева плановый. Малышевский мост ежедневно принимает до 40 тысяч автомобилей. Это один из основных выездов из ЖБИ в центр Екатеринбурга и обратно.

Всего в 2026 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 17 участков дорог. В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе обновили 13,7 километра дорог общей площадью 263 400 квадратных метров.