В Екатеринбурге продолжается ремонт Малышевского моста. После укладки нового асфальтобетонного покрытия подрядчик приступил к устройству деформационных швов.
Работы на одной стороне моста планируют завершить в течение месяца. Затем аналогичный ремонт начнется на второй полосе. Полностью закончить ремонт подрядчик рассчитывает в начале июля — раньше первоначального срока.
В МКУ «Городское благоустройство» уточнили, что ремонт моста на улице Малышева плановый. Малышевский мост ежедневно принимает до 40 тысяч автомобилей. Это один из основных выездов из ЖБИ в центр Екатеринбурга и обратно.
Всего в 2026 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 17 участков дорог. В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе обновили 13,7 километра дорог общей площадью 263 400 квадратных метров.