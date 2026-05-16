Самарским родителям рассказали, когда ребёнок может сесть в поезд один

Соответствующее разъяснение опубликовал портал «Госуслуги».

Родителям больше не нужно сопровождать детей в поездках на поездах дальнего следования, если ребёнку уже исполнилось 10 лет.

Согласно правилам перевозок, утверждённым приказом Минтранса РФ, несовершеннолетний может совершить поездку без сопровождения взрослых по достижении 10-летнего возраста. Возраст ребёнка определяется на дату отправления поезда. Для детей младше 10 лет предусмотрено исключение: они могут путешествовать одни только в случае поездки в общеобразовательную организацию.

В некоторых поездах действует платная услуга сопровождения детей от 10 до 16 лет — за безопасностью в пути следят начальник поезда и проводник вагона. Для поездок по территории России родителям не нужно оформлять нотариальное согласие. Такой документ потребуется только при транзите через другие государства.

Устав железнодорожного транспорта закрепляет и другие важные нормы для семей. Пассажир имеет право:

  • провозить бесплатно одного ребёнка до 5 лет, если он не занимает отдельное место;
  • перевозить детей от 5 до 10 лет с оплатой по детскому тарифу;
  • сдавать багаж;
  • останавливаться в пути с продлением срока действия билета не более чем на 10 суток;
  • занять свободное место в вагоне более высокой категории;
  • получить полную стоимость билета при возврате проездного документа в пункте пересадки, если поезд опоздал по вине перевозчика;
  • продлить срок действия билета в пути на время болезни (при наличии документов из медучреждения).