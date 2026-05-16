Самарским родителям рассказали, когда ребёнок может сесть в поезд один

В некоторых поездах действует платная услуга сопровождения детей от 10 до 16 лет — за безопасностью в пути следят начальник поезда и проводник вагона. Для поездок по территории России родителям не нужно оформлять нотариальное согласие. Такой документ потребуется только при транзите через другие государства.