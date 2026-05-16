Над Азовским морем силы ПВО уничтожили беспилотники

16 мая, с 7.00 до 9.00, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Всего, по данным ведомства, в указанный временной интервал военные сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, силы ПВО отразили воздушную атаку над Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что рано утром 16 мая глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан об угрозе применения БПЛА.

