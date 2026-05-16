Эксперт Волкова: наследственная гипертония может быть связана с группой крови

«На генетическую предрасположенность к гипертонии также может влиять группа крови — у обладателей II, III и IV риск выше, чем у I. Ключевую роль здесь играет фактор Виллебранда — один из главных белков, отвечающих за свертываемость крови. У людей с I группой его уровень в плазме примерно на 25% ниже, чем у обладателей II, III и IV. Это означает, что кровь у такого человека является менее вязкой и склонной к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов», — сказала Волкова.