Инженера оштрафовали на миллион рублей за подкуп в Нижегородской области

Как установило следствие, временно исполняя обязанности начальника участка, сотрудник ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» вместе с подельником получил от местной жительницы 12 тысяч рублей. За эту сумму он обещал сохранить для нее выгодный тариф на электроэнергию для жилого дома, хотя фактически там велась коммерческая деятельность, а значит, платить нужно было по повышенному тарифу. Сразу после передачи денег его задержали сотрудники УФСБ. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.