В поселке Хозьмино в Архангельской области началось благоустройство сквера

Благоустройство сквера на улице Центральной началось в поселке Хозьмино в Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты уже провели подготовительный этап. Они разработали грунт и обустроили основание из щебня и песка под последующую выкладку плиткой.
«Следующие этапы проекта благоустройства предполагают создание площадки для спокойного отдыха: установку скамеек, перголы, парковых качелей и арт-объекта “Хозьмино”. На территории установят светодиодные светильники, в рамках озеленения планируется высадить кустарники спиреи и барбариса», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.