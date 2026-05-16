Нижегородским школьницам рассказали, что надеть на выпускной

Главным трендом выпускных вечеров в 2026 году станет женственность, которая уже несколько лет уверенно лидирует в мировой моде. Так считает руководитель направления «Дизайн одежды» ННГАСУ, член Союза дизайнеров России Наталия Бурмистрова, которая рассказала, каким должен быть идеальный наряд девушек для выпускного бала-2026.
По словам эксперта, в день прощания со школой многим хочется забыть о строгих формах и показать себя в новом свете — более зрелом и изящном образе.
Как ожидается, в этом сезоне особой популярностью будут пользоваться платья, выгодно подчеркивающие фигуру: фасоны с приталенным кроем, корсеты с прямой или пышной юбкой. В моде останутся светлые оттенки: белый, кремовый, пыльно-розовый, шампань, небесно-голубой.
В то же время громоздкие «бальные» платья из фатина, изобилующие декором и создающие эффект театральности, — это явный антитренд. Такие образы выглядят неуместно и больше напоминают костюмы для карнавала, чем элегантный выпускной наряд.
Также эксперт советует выпускницам и их родителям думать о практичности. Современное выпускное платье не должно оставаться на полке невостребованным после мероприятия. Оптимальный вариант — элегантный наряд, который гармонично дополнит гардероб и пригодится для других торжественных событий, будь то день рождения, получение диплома или романтическое свидание.
«Никакой “тяжелой принцессы” — только элегантность, женственность и умение смотреть на шаг вперед», — подчеркнула эксперт.
