Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что Куба находится в упадке и нуждается в помощи

Трамп заявил, что у США и Кубы есть множество тем для обсуждения.

Источник: Комсомольская правда

Куба находится в упадке и нуждается в помощи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

По словам американского лидера, Вашингтону и Гаване явно есть, о чем поговорить. При этом пока неизвестно, когда состоятся контакты. Трамп также не уточнил, какие именно темы будут затрагиваться.

«Им нужна помощь. Вы говорите об угасающей стране. Это действительно нация в упадке, так что мы посмотрим — нам есть много что обсудить по Кубе, но, возможно, не сегодня», — сказал президент США.

Напомним, еще недавно Кубу посещал директор ЦРУ Джон Тэклафф. Он встречался с представителями МВД страны. Подчеркивалось, что переговоры направлены на стимулирование политического диалога. Однако конкретные результаты не озвучивались.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия продолжает поддерживать контакты с Кубой на фоне проблем с топливом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове остается напряженной. Москва следит за вопросом обеспечения республики энергоресурсами.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше