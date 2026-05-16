Трамп утверждает, что Куба находится в упадке и нуждается в помощи

По словам американского лидера, Вашингтону и Гаване явно есть, о чем поговорить. При этом пока неизвестно, когда состоятся контакты. Трамп также не уточнил, какие именно темы будут затрагиваться.
«Им нужна помощь. Вы говорите об угасающей стране. Это действительно нация в упадке, так что мы посмотрим — нам есть много что обсудить по Кубе, но, возможно, не сегодня», — сказал президент США.
Тем временем в Кремле заявили, что Россия продолжает поддерживать контакты с Кубой на фоне проблем с топливом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове остается напряженной. Москва следит за вопросом обеспечения республики энергоресурсами.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».