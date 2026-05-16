Глава СК РФ потребовал доклад о расследовании отравления кадетов в Красноярском крае

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), возбуждено после массового заболевания воспитанников кадетского корпуса в Красноярске. Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, затребовал доклад о расследовании обстоятельств. По предварительным данным, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт обратилось более 30 учеников от 11 до 15 лет с признаками кишечной инфекции. Детям оказали помощь. Их здоровью сейчас ничего не угрожает. Сейчас проверку организовала прокуратура Красноярского края. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищи. В Красноярском крае и ранее отмечались случаи отравления школьников. Напомним, что становилось плохо после обеда в столовой ученикам школы № 86 — оказалось, что в школе № 12, где они питались, у сотрудника пищеблока был золотистый стафилококк. Это же заболевание и несоблюдение санитарных требований при приготовлении блюд, стало причиной для обращения в больницу более 40 учеников красноярской школы № 76 примерно полтора года назад.