Пенсионерка из Семенова отдала мошенникам в пакетах из-под молока 490000 рублей

Мошенники выманили у 78-летней жительницы Семенова 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сначала потерпевшей позвонила псевдосотрудница администрации. Под предлогом приглашения на мероприятие аферистка выяснила данные пенсионного полиса своей жертвы. Дальнейшее общение пенсионерка продолжила с лжеправоохранителем. Он рассказал о проверке, которую якобы проводят в ее отношении из-за финансирования недружественного государства.
Запуганная уголовной ответственностью женщина передала почти полмиллиона рублей «внештатному сотруднику ведомства». Предварительно она упаковала крупную сумму в пакеты из-под молока и завернула в полотенце.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что 16-летняя нижегородка лишила родителей 11 млн рублей, поверив мошенникам.