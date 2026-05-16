Пенсионерка из Семенова отдала мошенникам в пакетах из-под молока 490000 рублей

Она передала деньги внештатному «сотруднику» правоохранительных органов.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у 78-летней жительницы Семенова 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сначала потерпевшей позвонила псевдосотрудница администрации. Под предлогом приглашения на мероприятие аферистка выяснила данные пенсионного полиса своей жертвы. Дальнейшее общение пенсионерка продолжила с лжеправоохранителем. Он рассказал о проверке, которую якобы проводят в ее отношении из-за финансирования недружественного государства.

Запуганная уголовной ответственностью женщина передала почти полмиллиона рублей «внештатному сотруднику ведомства». Предварительно она упаковала крупную сумму в пакеты из-под молока и завернула в полотенце.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что 16-летняя нижегородка лишила родителей 11 млн рублей, поверив мошенникам.