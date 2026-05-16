Юрист разъяснил законные способы защиты ребенка от буллинга в школе

Родители обязаны защищать своих детей от систематического буллинга, используя все доступные правовые инструменты. Травля, включающая угрозы, изоляцию, физическое воздействие или порчу имущества, не является нормальным этапом взросления.
Об это в беседе с ТАСС отметил адвокат Игорь Баранов, подчеркнув, что в таких ситуациях взрослые имеют полное право требовать защиты интересов ребенка через официальные инстанции.
«Родители имеют полное право, да и обязаны требовать защиты интересов ребенка всеми предусмотренными законом способами», — подчеркнул Баранов.
Первым важным этапом борьбы с преследованием должна стать тщательная фиксация происходящего. Специалист советует сохранять скриншоты переписок, аудио и видеозаписи, фотографии поврежденных личных вещей, а также собирать контакты свидетелей. По словам адвоката, именно отсутствие документальных доказательств часто позволяет представить серьезную травлю как рядовой конфликт между сверстниками. После сбора улик необходимо направить письменное обращение администрации школы, классному руководителю и психологу, детально изложив факты, даты и участников инцидентов.
Если учебное заведение не принимает должных мер или игнорирует жалобы, родителям следует обращаться в вышестоящие структуры. Баранов рекомендует задействовать департаменты образования, органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних и региональных уполномоченных по правам ребенка. В ситуациях, связанных с физическим насилием, вымогательством или материальным ущербом, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и требовать возмещения стоимости испорченных вещей.
При этом юрист предостерегает от участия в эмоциональных перепалках с другими семьями или детьми в интернет-чатах и социальных сетях. Публичные скандалы, по мнению эксперта, лишь усиливают давление на жертву и осложняют решение проблемы. Главной целью должно стать не просто наказание обидчиков, а прекращение травли и восстановление чувства безопасности для ребенка, где юридические действия должны сопровождаться качественной психологической поддержкой.
