В селе Верхняя Салмовка Пензенской области начался ремонт водопровода

Капитальный ремонт водопроводных сетей начался в селе Верхняя Салмовка в Пензенской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Иссинского района.
Специалисты уже приступили к подготовке строительной площадки. Работы направлены на повышение надежности водоснабжения и сокращение количества аварий. Специалисты заменят изношенные участки трубопровода. Это также позволит улучшить качество подаваемой воды.
«Мы внимательно следим за ходом работ. Для нас принципиально важно, чтобы работы стартовали в установленные сроки и были выполнены качественно. Интересы жителей — наш главный приоритет. Будем держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул глава Иссинского района Николай Аргаткин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.