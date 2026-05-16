В Ростове ветеринары выехали на место массовой гибели голубей

По результатам проверки погибших птиц не обнаружено.

Сотрудники управления ветеринарии Ростовской области выехали на проверку информации о массовой гибели птиц возле лицея № 56 на улице Ларина. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

По результатам осмотра прилегающей территории погибшие птицы не обнаружены.

Ветеринарная служба призывает жителей Ростова оперативно сообщать о фактах массовой гибели животных для проведения своевременной проверки.

Напомним, информация о мёртвых птицах распространилась в медиа накануне, 15 мая. В частности сообщалось, что причиной, по мнению местных жителей, может быть отравление. Ростовчане также были обеспокоены близким расположением учебного учреждения поблизости: переживали за детей.