В Ростове ветеринары выехали на место массовой гибели голубей

Сотрудники управления ветеринарии Ростовской области выехали на проверку информации о массовой гибели птиц возле лицея № 56 на улице Ларина. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.
По результатам осмотра прилегающей территории погибшие птицы не обнаружены.
Ветеринарная служба призывает жителей Ростова оперативно сообщать о фактах массовой гибели животных для проведения своевременной проверки.
Напомним, информация о мёртвых птицах распространилась в медиа накануне, 15 мая. В частности сообщалось, что причиной, по мнению местных жителей, может быть отравление. Ростовчане также были обеспокоены близким расположением учебного учреждения поблизости: переживали за детей.