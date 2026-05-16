Проект «Доступный спорт» в Хабаровском крае отметил пятилетие

Проект продолжает наращивать обороты благодаря улучшению материально-технической базы региона. На сегодняшний день в крае работает 7 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году современные ФОКи появятся также в Хабаровском, Верхнебуреинском, Ульчском районах и Бикинском округе. Поручение о создании ФОКов в каждом муниципалитете края давал лично губернатор Дмитрий Демешин, а правительство Хабаровского края взяло на себя обеспечение финансирования и контроль за строительством.