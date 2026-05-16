Проект «Доступный спорт» в Хабаровском крае отметил пятилетие

Правительство Хабаровского края развивает сеть спортивных площадок.

Источник: Комсомольская правда

Региональный проект «Доступный спорт», который правительство Хабаровского края реализует в рамках Года спорта, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, работает уже пять лет. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ежегодно к активному отдыху присоединяются около 100 тысяч человек. Различные спортивные активности и тренировки проходят еженедельно. Мероприятия организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом Владимиром Путиным. При поддержке правительства Хабаровского края в проекте задействовано более 500 спортивных сооружений, площадок и стадионов региона, на которых проводится свыше 500 мероприятий в год.

Проект продолжает наращивать обороты благодаря улучшению материально-технической базы региона. На сегодняшний день в крае работает 7 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году современные ФОКи появятся также в Хабаровском, Верхнебуреинском, Ульчском районах и Бикинском округе. Поручение о создании ФОКов в каждом муниципалитете края давал лично губернатор Дмитрий Демешин, а правительство Хабаровского края взяло на себя обеспечение финансирования и контроль за строительством.

Еженедельно на сайте и в социальных сетях министерства спорта края выходит подборка спортивных активностей на выходные и следующую неделю. Со списком спортивных сооружений, задействованных в проекте «Доступный спорт», можно ознакомиться по ссылке, для удобства он разделен по муниципальным образованиям края.

Почта: red.habkp@phkp.ru