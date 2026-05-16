Пить таблетки горстями без вреда для организма

Легче всего отмахнуться от проблемы. Ну и пусть, мол, лечатся, раз доктор прописал. Хотя доктор не всегда в курсе. Каждый четвертый опрошенный признался, что ориентируется на советы близких и телерекламу… Пить таблетки горстями опасно. Взаимодействуя между собой, лекарства могут ослабить, усилить, изменить действие друг друга. Если их пять, то риск старческой слабости, падений, синдрома хронической боли увеличивается в 1,3−2,9 раза. Как в известной поговорке: сами лечим — сами калечим.