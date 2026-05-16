Пить таблетки горстями без вреда для организма

6 процентов граждан старше 65 лет принимают 10 и более препаратов. А рекорд поставил мужчина с 17 лекарствами!
Легче всего отмахнуться от проблемы. Ну и пусть, мол, лечатся, раз доктор прописал. Хотя доктор не всегда в курсе. Каждый четвертый опрошенный признался, что ориентируется на советы близких и телерекламу… Пить таблетки горстями опасно. Взаимодействуя между собой, лекарства могут ослабить, усилить, изменить действие друг друга. Если их пять, то риск старческой слабости, падений, синдрома хронической боли увеличивается в 1,3−2,9 раза. Как в известной поговорке: сами лечим — сами калечим.
Вы спросите: о чем думают врачи, назначая гору лекарств? У подавляющего большинства базовые знания, конечно же, есть. Но для того, чтобы держать в голове взаимное влияние пяти препаратов (а у каждого больного — своя пятерка, если не шестерка), требуется отличная память. А решение врач должен принять сразу, нет времени рыться в справочниках. Трудно винить доктора, если он что-то не учтет.
Тогда, может, не надо делать столько назначений? Тем более что больные часто путаются в схемах приема. Но у пожилых пациентов, как правило, целый букет заболеваний. Какое прикажете не лечить? Гипертонию? Растет риск инсульта и инфаркта. Сахарный диабет? Так можно сократить жизнь. Тромбофлебит? Ждите тромбоэмболию. Бронхиальную астму? Готовьтесь к приступу удушья. Радикулит, уж он не настолько опасен? Так больной не может ходить из-за боли.
Получается замкнутый круг. Благодаря современным эффективным препаратам люди живут дольше и доживают до большинства хронических заболеваний. Получается, что полипрагмазия (так называется необоснованное назначение пяти и более лекарств) — неизбежное зло, которое надо просто принять? Тоже не вариант, потому что увеличивается смертность. А проблема решаема, если подобрать схему лечения с минимальным числом побочек. Сочетаемость препаратов должны контролировать клинические фармакологи, только этих врачей не найти днем с огнем: не самая прибыльная, а потому остродефицитная специальность.
Но выход есть — он в современных технологиях. Доктору нереально запомнить и мгновенно проанализировать взаимодействие сразу многих лекарств. А вот искусственному интеллекту это вполне было бы под силу. Нужна программа, которая, получив сведения о назначениях конкретному больному, выдавала бы рекомендации — что-то заменить, скорректировать дозы. Да, живого доктора заменить непросто, но считать возможные варианты должна машина.