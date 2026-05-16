В Вологде пройдет предпринимательский форум «Мой бизнес. Мои возможности»

Предпринимательский форум «Мой бизнес. Мои возможности» состоится в Вологде 28 мая при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.
«Программа форума охватит темы по эффективным коммуникациям, современным методам управления, промышленному дизайну, а также станет площадкой для нетворкинга среди профессионалов», — отметили в ведомстве.
Во время мероприятия будет работать выставка-ярмарка «Сделано на Вологодчине» и стенды партнеров форума. Предприниматели могут принять участие бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.