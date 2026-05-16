Как Юрий Шевчук из сельского учителя превратился в рок-легенду со звёздной болезнью

Начиная с 2022 года концертная деятельность группы «ДДТ» на территории России была фактически прекращена после выступления в Уфе. В 2022 году суд оштрафовал музыканта за заявления на этом концерте на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже, в 2025 году, глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, СК и Минюст с требованием проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования и признать его иностранным агентом. Иноагентом лидер «ДДТ» не был признан, и в 2026 году коллектив продолжает активно гастролировать за рубежом. Кстати, недавно Life.ru писал о самых страшных и грустных историях звёзд отечественного шоу-бизнеса. Обязательно прочитайте, это очень интересно!