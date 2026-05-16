«Сливы» ответов ЕНТ: абитуриентов предупредили о схемах обмана

Национальный центр тестирования предупредил о распространении в социальных сетях мошеннических предложений, связанных с ЕНТ. Речь идет о сообщениях о «помощи при сдаче теста», «покупке ответов» и «гарантированном получении грантов», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В центре подчеркивают, что подобные предложения не имеют отношения к реальному процессу тестирования и используются мошенниками для обмана абитуриентов. Отмечается, что для каждого участника формируется индивидуальный вариант теста, поэтому любые «сливы» заданий не соответствуют действительности.

Также сообщается, что тестовые материалы являются интеллектуальной собственностью центра. За их незаконное распространение и деятельность подобных каналов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК.

Абитуриентов призывают опираться только на собственные знания и избегать сомнительных источников информации при подготовке к ЕНТ.