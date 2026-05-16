Воронежских банкирш осудили за махинации с зарплатой

В Воронеже вынесен приговор по делу о мошенничестве в кредитной организации: три женщины, занимавшие руководящие должности, организовали схему незаконного получения зарплаты уволенной коллеги.
Как установило следствие, директор регионального центра поддержки партнёров и ипотечного кредитования одного из банков, узнав о предстоящем увольнении подчинённой — начальника отдела, решила извлечь из этого личную выгоду. Вместе с увольняющейся сотрудницей и третьей коллегой она разработала план хищения денежных средств учреждения.
Суть схемы была проста: несмотря на то, что уволенная сотрудница фактически прекратила работу, её имя продолжало фигурировать в платёжных ведомостях. На её счёт регулярно поступали заработная плата и иные выплаты. Деньги обналичивались и делились между участницами сговора.
Мошеннические действия продолжались с декабря 2022 по март 2023 года. За это время банковскому учреждению был причинён ущерб на 320 тысяч рублей.
В ходе расследования все трое полностью признали вину и частично возместили причинённый ущерб. Суд признал их виновными и постановил выплатить в доход государства штрафы в размере от 150 до 180 тысяч рублей.