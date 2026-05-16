В Ростове ветеринары проверят сообщение о массовой гибели голубей

Массовую гибель голубей в Ростове проверят ветврачи. Об этом в региональном управлении ветеринарии сообщили накануне, 15 мая.
Тревожное видео появилось в соцсетях в пятницу. Очевидцы рассказали, что голуби падают на головы прохожим рядом с лицеем на улице Ларина. Местные жители предположили, что птиц могли отравить.
— Рядом школа, дети ходят, а тут такое творится, — написал один из ростовчан.
В управлении ветеринарии пояснили, что специалисты выезжали на место. Однако при осмотре территории мертвых птиц не обнаружили.
Ведомство просит жителей сообщать о любых случаях гибели птиц или животных в государственную ветеринарную службу.
