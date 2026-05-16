Временные ограничения на полеты введены во Внуково, Домодедово и Жуковском

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.
Как следует из заявления, ограничения были введены в субботу, 16 мая. Примерно в 9:50 по московскому времени. С этого момента воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы.
«Аэропорты Внуково, Домодедово, Раменское (Жуковский) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся.