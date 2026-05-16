Павлодарские поисковики ищут родных погибшего под Сталинградом солдата

Павлодар. 16 мая. казТАГ — Павлодарские поисковики ищут родных погибшего под Сталинградом солдата, передает КазТАГ.

«В ходе поисковых работ отрядом в Волгоградской области (в годы ВОВ Сталинградская область) обнаружены останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, а также медальон, где тексту удалось установить, что он принадлежал Александрову Леониду Даниловичу 1903 года рождения, погибшему в 1942 году под Сталинградом. Его призвали на фронт Талды-Курганским военным комиссариатом», — сообщил командир Павлодарского областного поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов в субботу.

Поисковый отряд разыскивает родственников Александрова Леонида Даниловича. Они смогут забрать медальон, при желании и возможности приехать на захоронение солдата. В Казахстане по всем вопросам можно обратиться к командиру поискового отряда «Майдан жолы» по телефону 8777−461−73−78.