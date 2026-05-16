Сосну из Удмуртии вынесли на голосование конкурса «Российское дерево года»

Сосна, которой уже 370 лет, произрастает на вершине холма в Игринском районе Удмуртии. Высота дерева достигает 11 метров, а толщина ствола составляет ровно 1 метр. Есть предание, которое гласит, что в прежние времена местные жители молились этой сосне. Она была священным деревом Инмара — верховного божества удмуртов — и связывала мир богов и людей.