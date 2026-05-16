Сосну из Удмуртии вынесли на голосование конкурса «Российское дерево года»

Реликтовая сосна в селе Зура Удмуртской Республики участвует в голосовании конкурса «Российское дерево года», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Продвижение идеи защиты и сохранения лесов отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сосна, которой уже 370 лет, произрастает на вершине холма в Игринском районе Удмуртии. Высота дерева достигает 11 метров, а толщина ствола составляет ровно 1 метр. Есть предание, которое гласит, что в прежние времена местные жители молились этой сосне. Она была священным деревом Инмара — верховного божества удмуртов — и связывала мир богов и людей.
Принять участие в опросе можно до 1 августа на сайте программы «Деревья — памятники живой природы». С одного адреса электронной почты можно отдать только один голос. Сосна из Удмуртии отмечена под № 60.
«Старовозрастные деревья — уникальные, невосполнимые, ценные в природном, культурном и историческом отношениях представители растительного мира. Они являются хранителями вековой памяти, проводниками в глубину истории, связующим звеном ушедших и будущих поколений, нашим национальным достоянием. Мы по справедливости гордимся ими и сохраняем для будущих поколений!» — подчеркнул руководитель всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», председатель сертификационной комиссии Сергей Пальчиков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.