Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ*

Президент США Дональд Трамп в субботу, 16 мая, заявил, что американские военные совместно с силами Нигерии ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* Абу Биляля аль-Майнуки.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 16 мая, заявил, что американские военные совместно с силами Нигерии ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* Абу Биляля аль-Майнуки.

По словам Трампа, он считался вторым по значимости главарем ИГ*.

— Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ* по всему миру, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев, — написал лидер США в Truth Social.

В середине апреля в результате авиаудара нигерийских военных по деревенскому рынку на северо-востоке страны погибло не менее 200 человек. По предварительным данным, военные наносили удары по боевикам «Боко Харам»**, однако бомбы попали по оживленному торговому ряду.

«Исламское государство»* может восстановиться на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана. Об этом 19 марта заявил командир курдского ополчения «Пешмерга» Расул Омар Латиф.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная на территории России.

**Группировка, присягнувшая на верность ИГ, запрещенной в России террористической организации.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше