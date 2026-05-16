Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ*

Президент США Дональд Трамп в субботу, 16 мая, заявил, что американские военные совместно с силами Нигерии ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* Абу Биляля аль-Майнуки.
По словам Трампа, он считался вторым по значимости главарем ИГ*.
— Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ* по всему миру, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев, — написал лидер США в Truth Social.
В середине апреля в результате авиаудара нигерийских военных по деревенскому рынку на северо-востоке страны погибло не менее 200 человек. По предварительным данным, военные наносили удары по боевикам «Боко Харам»**, однако бомбы попали по оживленному торговому ряду.
«Исламское государство»* может восстановиться на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана. Об этом 19 марта заявил командир курдского ополчения «Пешмерга» Расул Омар Латиф.
*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная на территории России.
**Группировка, присягнувшая на верность ИГ, запрещенной в России террористической организации.