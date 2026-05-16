Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ*

— Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ* по всему миру, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев, — написал лидер США в Truth Social.