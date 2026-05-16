Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Москве и области

На следующей неделе погода в Московском регионе будет аномально жаркой, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в столице температура будет достигать 32 , что на семь-девять градусов превышает климатическую норму.
Жара прогнозируется на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. Предупреждение актуально для всех дней рабочей недели — с 18 по 22 мая, отметила синоптик.
Причиной жары в Гидрометцентре назвали распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России. По южной и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акватории Черного и Каспийского морей, что принесет дожди, местами грозы.
В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за вероятности пожаров. В Москве сегодня прогнозируется до 22−24°C (по области 20−25°C), переменная облачность. 17 мая в столице будет 24−26°C (по области 22−27°C), местами кратковременный дождь с грозой.