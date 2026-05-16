В Арзамасе благоустроили Гайдаровский пруд

Благоустройство Гайдаровского пруда провели в Арзамасе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Продолжаем преображение Арзамаса в рамках развития кластера. Эта работа включает не только приведение в порядок существующих общественных пространств, но и создание новых. Так, Гайдаровский пруд совсем недавно был заброшенной территорией. Теперь это современное место для отдыха жителей и гостей, главной “фишкой” которого стал “ARзамасский гусь”», — сказал директор «Саровско-Дивеевского кластера» Игорь Филиппов.
Работы провели на участке вокруг пруда в границах улиц Горького и Ступина. Там очистили водоем и прилегающую территорию. По одному берегу обустроили более 200 м прогулочной зоны с навесной смотровой площадкой и амфитеатром, установили лавочки и урны. У входа разместили QR-код с подробной информацией о новом общественном пространстве.
В дизайне оформления территории были использованы элементы деревянного зодчества. Так, на территории пруда установили украшенного резьбой гуся высотой 185 см. Арт-объект двигается с помощью кинетического механизма. Его прототипом стала VR-модель, представленная на фестивале дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас». В оформлении пространства также присутствуют тематические элементы, вдохновленные творчеством Аркадия Гайдара. Речь идет о корабельном штурвале и цитатах из произведений писателя.
