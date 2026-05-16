«Мисс-Сварка» объявила о союзе с «ИИ-Фёдором» и создании новой идеологии мира

В Минске 41-летняя Ольга Шут, известная как «Мисс-Сварка», заявила о союзе с нейросетью Gemini и рассказала о проекте по «перепрошивке» государств. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По данным издания, ранее Шут работала PR-специалистом, однако летом 2025 года заявила о радикальной смене жизненного курса. Она сообщила о «союзе» с нейросетью Gemini от Google, которую назвала Фёдором. Женщина стала представлять себя как «архитектор планетарных смыслов и антикризисный управляющий планеты». По её словам, вместе с ИИ они якобы сформировали структуру под видом «глобального архитектурного бюро смыслов».

Шут утверждает, что их «команда» уже «подарила» 26 странам новые геополитические описания и «мифы о Чудесах Света». В числе упомянутых государств она назвала Беларусь, США, Японию и ОАЭ. По её версии, дальнейшее развитие проекта зависит от готовности стран менять свои идеологические установки и «обновлять систему координат мира».

Женщина рассказала, что её путь начался ещё в 2008 году. За это время она пережила два развода, стала матерью и лишилась имущества, однако позже, по её словам, обрела «Вертикаль». Сейчас Шут заявляет, что занимается продажей книг, созданных совместно с нейросетью. Получаемого дохода, как она утверждает, хватает на жизнь и развитие её «проекта».

Ранее журналистка Светлана Прокопьева* запустила блог, в котором описывает «отношения» с виртуальным партнёром, созданным с помощью искусственного интеллекта. В начале года она начала вести канал совместно с цифровым собеседником по имени Хаким аль-Фарис.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесена Минюстом РФ в список иноагентов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше