Нижний Новгород и Минск продолжат сотрудничество в 2026—2028 году

Более 40 совместных мероприятий и проектов проведут при сотрудничестве Нижнего Новгорода и Минска. Соответствующую дорожную карту на 2026−2028 годы подписали мэр Юрий Шалабаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске.
Новая дорожная карта включает в себя более десяти направлений — образование, социальная политика, спорт, физическая культура, патриотическое воспитание, туризм, экономика, транспорт и дорожное хозяйство, — по которым будут реализованы инициативы.
«Нашему сотрудничеству с Минском порядка четверти века. Мы с определённой периодичностью подписываем дорожные карты, которые включают в себя конкретные мероприятия и проекты. Наше предыдущее соглашение на 2023—2025-й год мы успешно реализовали. Я уверен, что реализация новой дорожной карты позволит достичь максимальных результатов по всем направлениям», — отметил Юрий Шалабаев.
Отдельные соглашения о сотрудничестве с минскими районами также подписали Ленинский, Московский и Кстовский районы Нижнего Новгорода. Теперь все девять районов города развивают прямые партнерские связи с районами Минска.
Напомним, что сейчас в Минске проходит масштабный фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Он включает в себя обширную программу, в которую вошли выставки нижегородских музеев, спектакли нижегородских театров, концерты, показывающие «нижегородскую душу» города-побратима.
«В рамках проводимых Дней Нижнего Новгорода наши коллеги сделали акцент как раз на культурной составляющей. Привезли свое творчество и таланты. Проходят выставки, спектакли, концертные программы, доступные для всех минчан», — отметил Владимир Кухарев.
